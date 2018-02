KHEIR-EDDINE : Des citoyens dénoncent les intempestives coupures d’électricité

Les coupures de courant électriques se poursuivent fréquemment dans la commune de Kheir Eddine, wilaya de Mostaganem, et cela dans divers quartiers, et douars qui lui sont affiliés, une situation qui pousse au ressentiment de la population malgré les multiples correspondances adressées aux instances concernées, notamment les services de la Direction de Sonelgaz. Les habitants de la commune, selon leurs déclarations ont en marre des promesses qui ne se sont pas concrétisées car ils se sont plaints de l'exposition de leurs appareils électroniques et électroménagers, aux défections qui peuvent surgir lors du retour du courant en haute tension.