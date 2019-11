KHEIR-EDDINE : Début de la sensibilisation contre le monoxyde de carbone

Comme à chaque année, la Direction de la concession de l’électricité et du gaz de Mostaganem a organisé une campagne de prévention contre les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz domestique, pour le chauffage. En cette période hivernale de fin d’année 2019, ladite concession s’est impliquée contre les accidents mortels dus, souvent à la négligence ou méconnaissance de règles de sécurité dans l’utilisation du gaz. Dans ce cadre, c'est au niveau de l'école primaire « Mahieddine Abdelkader »,dans la commune de Kheir-Eddine que s’est déroulée hier, lundi 18 Novembre 2019, la 1ere séance pédagogique conduite par les agents de la Direction de concession d’électricité et du gaz avec la collaboration des éléments de l’unité secondaire de la protection civile de la Daïra de Aïn-Tedelès et ceux de la sûreté Urbaine locale. En Príncipe, selon les responsables initiateurs de cette action, ladite campagne est appelée à se poursuivre à travers les 32 communes que compte la wilaya de Mostaganem, pour sensibiliser le maximum de citoyens, notamment les jeunes et ce pour éviter les pertes accidentelles en vies humaines fauchées par le tueur silencieux qu’est le gaz monoxyde de carbone (CO),incolore et inodore.