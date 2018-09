KHARROUBA (MOSTAGANEM) : Les habitants protestent contre les coupures d’électricité

En effet suite aux fortes averses qui ont frappé dimanche passé la wilaya de Mostaganem, des coupures d’électricité ont été relevées dans certaines communes de la wilaya et qui ont duré des heures pour ne pas dire des jours, provoquant la colère des citoyens dans les différentes localités notamment à la cité Haï Salam à Kharrouba où plusieurs foyers ont été privés d’électricité durant des heures. Les habitants ce cette cité ont protesté et ce, en utilisant des pierres et autres objets pour exprimer leur colère face aux coupures et perturbations, causant d’énormes désagréments aux ménages. Il s’agit notamment de commerçants, de responsables d’unités de production de produits alimentaires qui ont pu exprimer leur indignation contre les importantes pertes qu’ils ont subi à cause des coupures de l’électricité. Ces derniers n’ont pas pu retenir leur colère contre les autorités à savoir la Sonelgaz qui selon eux, sont restées sourdes à leurs différentes interpellations et réclamations pour le règlement de ce problème. La direction de wilaya de Sonelgaz a expliqué que les coupures d’électricité enregistrées dans certaines régions de la wilaya, dont à la cité en question, sont dues aux intempéries ayant endommagé la ligne alimentant plusieurs communes et cités de la wilaya tout en assurant que presque toutes les pannes ont été rétablies, soulignant que la direction de Mostaganem de la SDC a déclenché aussitôt un plan d’intervention qui a permis le rétablissement de l’alimentation au profit de plusieurs foyers touchés.