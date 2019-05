KHARROUBA (MOSTAGANEM) : Les bénéficiaires des 135 LPA réclament leurs clés

Les bénéficiaires des 135 logements ‘’ Rihab prom’’ de type LPA, sis à Kharrouba ne savent plus à qui s’adresser encore face au retard de la livraison de leurs biens immobiliers qui viennent, après l’achèvement de tous les travaux lancés en 2013, soumis à présent à d’autres lenteurs d’ordre bureaucratique. Ces derniers ont fini par se lasser face aux lenteurs si exagérées de la distribution de leurs logements. Après le retard des travaux de VRD, notamment, le raccordement à l’énergie électrique et en gaz naturel qui a été réglé , c’est au tour d’un nouveau problème purement administratif, le site en question attend à ce jour l’élaboration de son certificat de conformité qui relève des services techniques de l’APC et qui n’a pas encore été délivré et pénalise davantage la réception de ces logements achevés depuis plus d’un mois. Face à ce nouveau retard qui peut encore prendre des semaines, les souscripteurs, dont certains sont si mal logés et d’autres doivent payer encore de lourdes sommes pour les loyers, réclament les clés pour occuper ces logements qu’ils attendent depuis des lustres.