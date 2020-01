KHAROUBA (MOSTAGANEM) : Dérapage et renversement d’un véhicule près des 100 logts

Les accidents de la route continuent de faire parler d’eux au niveau de la route nationale n°11 (RN11) . Cette fois, selon des informations de la protection civile de Mostaganem, c’est un accident qui s’est produit à la suite d’un dérapage suivi d’un renversement d’un véhicule de tourisme, près du quartier des 100 logements, sis au niveau de la cité « Kharrouba ». Cet accident a fait quatre (4) blessés, des jeunes gens, âgés entre 25 et 29 ans, occupant le véhicule en question , dont certains sont jugés plus ou moins graves selon les premières impressions des secouristes. Les agents de la protection civile sont intervenus rapidement au niveau du lieu où s’est déroulé ledit accident où ils ont prodigué les soins de premiers secours et procédé à une opération d’évacuation des blessés aux services des urgences médicales de Mostaganem pour recevoir les soins appropriés. Entre-temps, les services compétents ont déclenché une enquête afin de déterminer les circonstances dans lesquelles s’est produit cet accident.