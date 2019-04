KHAROUBA : Les taxieurs des 600 logements en grève

Les taxieurs assurant les navettes entre la ville et la cité des 600 logements observent depuis hier, lundi 29 Avril 2019, un arrêt de travail en déplorant la fermeture des axes routiers de la ville pour des raisons de travaux du projet du tramway qui perdurent et les empêchent de circuler librement. Ces derniers ont paralysé totalement la circulation au sein de la station des taxis, sise aux ‘’Trois-ponts’’. Notons qu’un malheureux incident est survenu lors de cette grève, un des chauffeurs de taxis qui a tenté de casser le mouvement, a été largement tabassé par le reste des chauffeurs. Rappelons que c’est la troisième fois de suite, que les taxieurs débrayent en grève, et ne cessent de se plaindre de ces fermetures spontanées de voies de communications qui les empêchent d’assurer convenablement leur exercice et qui pénalise tant leurs usagers, surtout les vieilles personnes et les malades qui ne peuvent emprunter les moyens de transport public.