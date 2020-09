KHADRA (MOSTAGANEM) : Les travaux d’aménagement du stade de proximité achevés

Les efforts pour le développement dans les zones d’ombre dans la daïra de Achachàa , à l’est du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem, visent à répondre aux préoccupations des populations locales et à initier des projets à même d’assurer un développement harmonieux de ces régions. En ce sens, dans le cadre du plan sectoriel de la commune de Khadra, les travaux de l’aménagement du stade de proximité, situé au centre de la commune ont été achevés, à la grande satisfaction des habitants notamment la jeunesse. Notons que lors de l’opération d’aménagement, le gazon artificiel a été posé avec l’installation des cages de but, le grillage de la clôture a été également fixé, s'ajoute à cela l’installation des projecteurs. Cette importante infrastructure permettra aux jeunes de cette localité de s’épanouir et développer leur capacité phtisique et leur talent ainsi que le développement de toute la commune. Il y'a lieu de signaler, qu’il a été procédé récemment à l'aménagement de la piste suivi du bitumage de la route communale, desservant le douar « Rehamnia», reliant les communes de Khadra et Achachàa, sur une distance de 1,4 km. a-t-on précisé