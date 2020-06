KEDADRA (SIDI BEL ABBES) : La population revendique une annexe postale

Les citoyens de Kedadra, petite et paisible localité, relevant de la commune de Bedrabine El Mokrani, Daïra de Benbadis, à quelque 40 km au sud-ouest, ne savent toujours pas quand leurs appels ,portant sur l'implantation d'une annexe postale, seraient pris en considération par les premiers responsables de la wilaya et notamment ceux du secteur concerné. "Nous souffrons les martyres depuis fort longtemps ,en raison de l'inexistence d'une annexe de bureau de poste, susceptible de nous accorder les prestations publiques nécessaires, diront-ils. Pour être servis, nous devrions rallier Bedrabine , chef-lieu de commune, ou les villes et localités avoisinantes". Néanmoins, des membres du bureau communal de Bedrabine El Mokrani, relevant de la coordination, de 8 associations locales, déclarent à leur tour qu'ils viennent d'être reçus par le directeur du secteur, le 2 du mois en cours. Cette rencontre, selon l'un d'eux, aurait été axée sur les diverses carences existantes: manque criard de liquidités et de guichets au bureau de poste de Bedrabine et inexistence d'une annexe à Kedadra pouvant alléger la pression. Des promesses ont été données portant même sur la pose prochaine, d'un distributeur automatique de billets (DAB).