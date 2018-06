KAF LASFAR (SIDI LAKHDAR) : Un jeune perd la vie par noyade et deux autres sauvés de justesse !

Alors que la saison estivale n'est même pas officiellement lancée que les services de la Protection civile viennent d’annoncer le décès par noyade d’un jeune homme de 15 ans, dans une plage, non surveillée et interdite à la baignade, au niveau du lieu dit : « Chatt Kaf Lasfar », la zone côtière du Dahra ,a-t-on appris de la cellule de communication de la Protection Civile . Le noyé, originaire du douar d’Ouled Bouziane, de la Daïra de Sidi-Ali, précise la même source prenait un bain de mer en compagnie de deux (2) autres jeunes de son âge dans les lieux précités. Alertés, les éléments de la Protection Civile sont intervenus rapidement à la rescousse des cas de détresse signalés et ont pu sauver les deux jeunes tandis que le malheureux 3ème garçon a perdu la vie par noyade. La source a précisé que ces faits se sont déroulés ce samedi et que c’est le premier cas de noyade de la saison 2018 qui est enregistré dans la wilaya de Mostaganem qui est venu endeuiller la famille du défunt. Dans un souci d’insister sur le volet de la prévention, M.Mohamed Ourari, le Chargé de la communication de la Protection civile, lance un appel en direction des parents à surveiller leurs adolescents de la tentation de prendre des baignades dans les plages « interdites car, non gardées ».Dans cet esprit, par la voix de la Protection Civile, il invite, par la même occasion ,les citoyens adultes d’éviter de fréquenter les plages non gardées, au risque de donner le mauvais exemple à ne pas suivre. Le porte-parole rappelle également que les estivants ont à leur disposition, le long de la côte Mostaganemoise, vingt six (26) homologuées, équipées en moyens humain et matériel ; elles réunissent ainsi toutes les commodités notamment, celles qui ont trait à la sécurité des personnes et des biens et ce sont celles qui sont officiellement indiquées à la baignade, a-t-il précisé.