K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Un motocycliste mortellement écrasé par un camion

En fin d’après-midi de ce lundi, et en plein cœur de la ville de K'sar-Chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, un homme âgé de 59 ans et lequel était à bord d'une motocyclette, en compagnie de son jeune fils, a été violemment percuté par un camion et a trouvé la mort sur le coup. Son fils, gravement blessé a été évacué en urgence vers l’hôpital et eu égard aux blessures avancées, il a été transféré vers Alger, apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que les services de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de K'sar-Chellala, ont ouvert une enquête et que le corps du pauvre père a été déposé à la morgue de l’hôpital "Djillali Bounaama" de K'sar-Chellala.