K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Un entrepreneur turc délesté de 200 millions de centimes

Aux environs de 3h du matin de ce jeudi 1 août 2019,des personnes cagoulées au nombre encore indéterminé, se sont infiltrés dans un logement loué depuis longtemps, par un entrepreneur de nationalité Turque et l'ont sauvagement agressé et aurait reçu plusieurs coups de poing au visage, jusqu'à perdre connaissance et après cette sale besogne, ces agresseurs se sont emparés d'un montant de 200 millions de centimes qui était bien dissimulé dans un placard, apprend-on en exclusivité auprès de sources bien informées qui ajoutent que les services de police judiciaire et sitôt informés, se sont déplacés en urgence vers le logement en question, situé en plein cœur de la ville de K'sar-Chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, tout à signaler que ce logement loué par cet entrepreneur Turc est mitoyen de la mosquée "Omar Ibn-Khattab et que cet entrepreneur possède un projet de réalisation de logements dans la région "Ouest" de la ville de Ksar-Chellala, précisent nos sources, qui indiquent que plusieurs interrogations s'axent sur l'existence de ce grand montant en liquide dans le dit logement. Pour rappel, les éléments de la bande cagoulée se sont évaporés dans la nature, la nuit aidant et ont pris une destination inconnue. Une enquête est en cours.