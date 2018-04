K SAR-CHELLALA (TIARET) : Un baron de boissons alcoolisées sous les verrous

Selon des sources sécuritaires bien informées, les services de police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Ksar-Chellala, territorialement compétents et après de mures et réfléchies exploitation d’informations et aussi de plaintes ayant parvenues à leurs services auparavant ,ont pu mettre la main sur l’un des plus grands barons spécialisé en vente illicite de boissons alcoolisées dans la région et aussi dans les régions environnantes à la ville de Ksar-Chellala, distante du chef-lieu de wilaya de près de 120 km à l’Est. En effet, le grand baron et son acolyte ont été arrêtés au niveau d’une région rurale, appelée "El-Faraa" située à près de 6 km du chef-lieu de commune de Ksar-Chellala et ce, après avoir été bien localisés par les éléments de la police judiciaire et en leur possession une quantité de 1380 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques et de différents volumes, l’arrestation a eu lieu ce dimanche 8 avril 2018,en début d’après-midi tout à noter que l’enquête suit son cours et selon notre source, les deux mis en cause âgés de 30 ans ,l’un originaire de la ville de Ksar-Chellala et l’autre de la wilaya de Médéa se trouvent dans les locaux de la police en attente d’une éventuelle comparution devant le magistrat-instructeur près le tribunal de Ksar-Chellala .