K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Les habitants des 160 logements bloquent la route

Ce lundi 5 août 2019, des centaines d'habitants de la cité"160 logements" et lesquels ont bénéficié de ces logements sociaux, il y 'a presque une année, se sont rassemblés et usant de grandes pierres et d'autres objets hétéroclites, ont catégoriquement fermé l’accès de la route menant vers la commune de Rechaiga. Ces habitants et après diverses correspondances aux instances locales revendiquant une série de problèmes, se sont heurtés à des "oreilles sourdes",apprend-on en exclusivité auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que le calvaire de ces habitants perdure depuis plus d'une année, date à laquelle ,ces familles ont rejoint leurs logements et ce, après avoir longtemps souffert pour l'obtention d'un toit pouvant satisfaire leur attente. Or, ce n'est jamais le cas, ces habitants dénoncent un cadre de vie très désagréable en l'absence d'un retard flagrant d’aménagement urbain et sous une très forte chaleur suivie de vents chauds, la cité est devenue proie aux poussières qui rendent leur quotidien suffocant et selon bon nombre de citoyens, cette situation nourrit la prolifération de reptiles, de serpents et plus particulièrement les scorpions qui menacent directement la vie des familles. La pénurie d'eau et ce, depuis une quinzaine de jours a amplifié le calvaire vécu par ces pauvres familles qui sont contraintes de s'approvisionner en eau potable auprès de colporteurs de citernes d'eau dont le coût oscille entre 1.000 et 1.500 dinars et qui parfois sont inaccessibles aux poches démunies...Et à l'heure où nous mettons sous presse, l'on apprend que des responsables locaux en compagnie des services de sécurité ont rejoint la cité et après quelques négociations entachées de promesses bien appuyées, les habitants contestataires se sont dispersés dans le calme et ont libéré le chemin.