K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Les éleveurs observent un sit-in devant l'OAIC

Selon nos propres constatations, les vrais mobiles qui ont poussé les éleveurs aux contestations, seraient étroitement liés, aux dernières instructions du ministère de l'agriculture, stipulant la limitation des quotas d'orge de consommation destinés aux éleveurs, dont la quantité est de 300 grammes d'orge, livrée en 4 parts pour chaque éleveur, soit au total 1 kilogramme et 200 grammes, comme cela, nous a été confirmé par une source responsable. Cette quantité, et comparativement à d'autres wilaya, ne répond guère aux exigences des éleveurs, sachant que la wilaya de Tiaret, est à vocation, agro-pastorale, d’une part et d'autre part, et eu égard à la sécheresse qui a frappé la région, de plein fouet. A cela s'ajoute, le diktat de l'informel qui fait main basse sur des quantités d'orge de consommation, faisant l’objet de spéculations et ce en dépit des efforts fournis par la gendarmerie nationale, visant à freiner cette saignée qui porte atteinte à l’économie nationale, apprend-on auprès des éleveurs, qui menacent de hausser le ton et se préparent déjà à saisir la personne du ministre de l'agriculture. Pour rappel, les éleveurs, répartis sur tout le territoire de la wilaya, vivent un calvaire indescriptible et évoquent aussi la mort du cheptel ovin, bovin et caprin, des suites de diverses maladies et que ce noble métier, frôle la disparition, en cas ou le ministère de l'agriculture, prenne des distances, par rapport à ces responsabilités.