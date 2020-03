K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Le siège de la Conservation foncière sans sillage depuis plus de 3 ans

Inauguré le mardi, 31 octobre 2017, le siège de la Conservation foncière de la commune de K'sar-Chellala, demeure encore et à nos jours sans quelconque sillage, en notant même que les fenêtres de l'imposante bâtisse, sont exposées à la casse, faute de non placement de grillages, constate-t-on sur les lieux. Il est à signaler que ce siège est implanté au niveau du quartier "700 logements", relevant de la commune de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Ce quartier, nous dit-on, a été théâtre de plusieurs vols, qui ont ciblé des habitations et des commerces, comme confirmés dans divers rapports des services de police judiciaire et qu'il n'est pas à l'abri d'autres risques majeurs, en notant que des documents officiels, à l'exemple de livrets fonciers, se trouvent en danger et font objet de menaces de vols, apprend-on, en substance auprès de certains citoyens, qui se sont interrogés sur les dessous de l'absence du sillage et aussi le vrai montant alloué à cette opération et à ce marché qui est devenu, en axe des discussions. Aucun tableau définissant l'identité, ainsi que les délais de ce projet, n'est visible sur les lieux et certains responsables locaux, ont préféré le silence, Cependant, les chuchotements relatifs à une éventuelle enquête, ont déjà pris le dessus. Y'a-t-il anguille sous roche?