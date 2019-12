K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Découverte de talismans dans un cimetière

De jeunes volontaires se sont réunis pour entamer des opérations de volontariat consistant au nettoiement d'un cimetière à Ksar-Chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Cette opération consistait en premier lieu au désherbage et aussi à la collecte d'herbes sèches et aussi quelques ordures ménagères au niveau de ce cimetière situé dans les hauteurs de cette ville en signalant que ce lieu, serait l'ancien cimetière de la ville. L'entretien de quelques tombes et la réfection d'autres étaient au menu, apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui précisent que lors des opérations d'entretien et de nettoiement, les jeunes volontaires ont été grandement surpris par la découverte de certains objets retrouvés, à l'exemple de talismans, de ‘’hrouz’’, de photos et aussi de coupons de feuillets portant des noms qui ne seraient pas originaires de la ville ,selon les participants à cette opération de volontariat . Notant que 80% des objets découverts dans des tombes ou à proximité sont destinés à des effets de magie. Un vieux qui accompagnait ces jeunes, dira que ces comportements ne reflètent aucunement les valeurs de notre société qui rejette catégoriquement ces pratiques. Une enquête a été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.