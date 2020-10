Justice : Le dossier Khalifa Bank réouvert

Plusieurs dossiers d’affaires de corruption, dont celui de Sonatrach, de l’autoroute Est-Ouest on été transmis au tribunal de Sidi M’hamed pour finaliser les instructions, en vue de les programmer en audience dans les prochains jours. La cour suprême a transféré ces dossiers au pôle pénal économique et financier de lutte contre la corruption au tribunal de Sidi M’hamed, selon ce qu’a rapporté le quotidien arabophone Echourok. En effet, parmi les affaires transmises au pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed, il y a l’affaire de Khalifa. Cette affaire a coûté au trésor public pas moins de 5 milliards de dinars. Le principal accusé dans l’affaire, Abdelmoumène Khalifa a été condamné à 18 ans de prison ferme par le tribunal de Blida. Plusieurs autres personnalités écartées dans le procès seront convoquées, selon le même journal. Il s’agit entre autres, de Saïd Bouteflika, Ahmed Ouyahia, Abdeslam Bouchouareb et Sidi Saïd.