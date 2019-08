Jeux militaires de Russie : l’Algérie décroche la 6e place

Le chef d’état-major de l’armée algérienne a présidé une cérémonie en l’honneur des Forces aéroportées du pays qui ont obtenu la 6e place aux jeux militaires de Russie, avec la Coupe de l’équipe unie ainsi que la Coupe de la meilleure équipe professionnelle. Après un résultat jugé «excellent» obtenu lors de la 5e édition des Jeux militaires internationaux tenus, du 3 au 17 août, dans la région de Moscou, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne et vice-ministre de la Défense nationale, a présidé, le 19 août, une cérémonie en l’honneur des membres de la sélection nationale des troupes spéciales aéroportées, a indiqué un communiqué de la Défense. Il a remercié les membres de cette sélection qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes «pour aboutir à des résultats satisfaisants faisant [leur] fierté et celle de [leur] armée et de [leur] patrie, l’Algérie». L’équipe algérienne a décroché la 6e place au classement par équipes parmi 21 pays participant à la discipline aéroportée. Elle a également remporté le prix spécial de la Coupe de l’équipe unie ainsi que celui de la Coupe de la meilleure équipe professionnelle.