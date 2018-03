Janaza aux … cendres

Le cimetière ou site cinéraire ? La question peut bel et bien passer pour une interrogation farfelue, chez nous en Algérie Land. Et pourtant, c’en est point le cas, ni aujourd’hui, et encore moins demain, maintenant qu’il y ait des chroniqueurs qui se sont vus distingués sous les feux de la rompe, ici ou à Paris, pour avoir pris la défense des mangeurs de ramadhan par exemple. Maintenant qu’il y ait des prêcheurs guerroyant contre le voile et la pudeur au nom de l’islam soft depuis les plateaux de la télévision française. Et maintenant que l’on fait des blagues pour bafouer les constantes, les principes et le culte. Le fil de l’actualité de la république du Facebook est l’on ne peut plus net, clair et précis, quant à ce déclin. La toile d’araignée, principal tabloïd sociétal, nous jette à la figure le miroir de notre nette déchéance qui ne dit pas son nom, mais non sans nous faire rire de notre décadence. L’exemple de l’algérien décédé en Grande Bretagne et dont l’épouse n’a mieux trouver que d’incinérer le cadavre avant l’envoi des cendres à sa famille au bled, au moment où nos jeunes et moins jeunes continuent à chanter le refrain ‘‘nèdiha guèwriya’’. Pendant cela, bien des compatriotes se demandent si c’était le souhait du défunt. Comme si un musulman a le droit de choisir entre l’incinération et l’inhumation, maintenant que l’on enterre nos origines et nos principes pour faire le glamour du dévergondage et de l’immoralité comme la people de l’occident. De quoi pouvoir s’attendre sur la même lancée, à une sortie parmi les roseaux, d’individus pouvant appeler au montage de petites entreprises de pompes funèbres dans le cadre de l’Ansej, pour se charger de l'organisation des obsèques et même de recrutement périodique d’hôtesses pleureuses pour agrémenter la galerie. Une bonne idée pour échapper à la terreur du Jour de la Résurrection, quand on vit au rythme du rire et son festival de divertissement national. Or, le coccyx qui est la partie par laquelle le corps est créé puis recomposé le jour de la renaissance, est incinérable. Cheikha zalamit, Allah yarhmha w allah yaghfaralha, a bel et bien chanté une vérité absolue, ‘’kayen Rabi’’, existe Dieu !