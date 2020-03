Jack Ma ouvre la caverne d’Alibaba pour l’Algérie

Le don du milliardaire chinois Jack Ma à l’Algérie arrivera bientôt, a rassuré l’ambassade de Chine en Algérie sur sa page facebook. « Un avion transportant 6 millions d’articles sanitaires offerts par le patron d’Ali Baba, Jack Ma a atterri dimanche en Ethiopie », a indiqué l’ambassade sur sa page facebook. Il ajoute : « Bientôt sera le tour de l’Algérie ». Pour rappel, le milliardaire chinois Jack Ma, président du groupe Ali baba, a promis le 17 mars courant, un don de 20 000 kits de test de coronavirus et plus de 100 000 masques pour chaque pays africain, dont l’Algérie, pour les aider à lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Avant de penser à l’Afrique, le deuxième homme le plus riche en Chine, a fait des dons pour les pays asiatiques et européens. Il compte également soutenir les pays d’Amérique Latine. La fortune de Jack Ma est estimée à 39 milliards de dollars par le classement Forbes. Il est le second Chinois le plus riche après le patron de Tencent et Wechat, Ma Huateng. Il a fait d’Alibaba l’un des plus importants sites d’e-commerce au monde. Désormais retraité, le milliardaire chinois se mue en philanthrope. Il vient ainsi de faire acheminer des millions de masques et du matériel médical en Afrique, où le nouveau coronavirus commence à faire des victimes. “Jack Ma ouvre la caverne d’Alibaba pour l’Afrique”, se réjouit le site d’information africain Afrik.com. En guise de trésor, “5,4 millions de masques médicaux et 1,08 million de tests de dépistage du Covid-19”, arrivés dimanche 22 mars à l’aéroport international d’Addis-Abeba “via un avion-cargo d’Ethiopian Airlines”, constate New Business Ethiopia, alors que l’épidémie de Covid-19 s’étend en Afrique. Cette livraison est la première d’une série promise par Jack Ma, le fondateur du site d’e-commerce Alibaba. Le milliardaire chinois, dont la fortune est estimée à 39 milliards de dollars par Forbes, a promis “100 000 masques, 20 000 kits de dépistage et 1 000 combinaisons de protection” à chacune des 54 nations africaines, poursuit le média éthiopien. Le businessman chinois a été remercié par Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, sur Twitter : “Merci Jack Ma et le groupe Alibaba”, s’est-il exclamé. L’Éthiopie est désormais chargée de faire parvenir ces équipements médicaux aux autres pays du continent, alors que la pandémie de Covid-19 est devenue en quelques jours bien réelle. La plupart des pays africains comptent désormais des malades. “Alerte rouge”, titrait il y a quelques jours le média éthiopien