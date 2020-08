JUSTICE : Vaste mouvement dans le corps des magistrats

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a opéré, ce jeudi 6 août, un vaste mouvement dans le corps de la magistrature ayant touché plusieurs juges et procureurs. Pour le corps des présidents de cours de justice, le mouvement a porté sur la nomination de 17 présidents, le transfert de 18 autres et des fins de fonctions pour 17 présidents de cours de justice. Pour les procureurs généraux, le communiqué fait état de la nomination de 18 procureurs généraux, le transfert de 17 autres, et des fins de fonctions pour 19 procureurs généraux. Il a été également mis fin aux fonctions de M. Taleb Mohamed en sa qualité de commissaire d’état près le tribunal administratif de Ghardaia, appelé à occuper une autre fonction. "Plusieurs normes ont été prises en ligne de compte dans ce mouvement en vue de donner un nouveau souffle à l’action judiciaire, améliorer le service public de Justice, et la reconsidération des fonctions qualitatives dans le corps de la justice", a indiqué le communiqué.