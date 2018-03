JUSTICE : Un an de prison requis contre le général Benhadid

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a requis ce jeudi 8 mars une peine d’un an de prison ferme à l’encontre du général Benhadid, poursuivi pour outrage à corps constitué. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense, les avocats Bourayou, Bouchachi et Mecheri, ont demandé la relaxe de leur client, estimant que l’accusé ne devait même pas être jugé puisqu’il n’y a pas eu dépôt de plainte du ministère de la Défense nationale. Pour la défense, la procédure est viciée. Le général à la retraite Hocine Benhadid est poursuivi pour avoir tenu sur les ondes Radio M des propos jugés outrageants et de nature à porter atteinte au moral de l’armée. Il a été arrêté en octobre 2015 et placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach, avant d’être remis en liberté après plus de neuf mois de détention, pour raisons de santé, en juillet 2016. Le verdict devrait être rendu le 22 du mois en cours.