JUSTICE : Ouverture d’une enquête contre le fils d’Ouyahia

Des enquêtes judiciaires préliminaires ont été ouvertes contre l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia et un de ses enfants, a rapporté Echorouk-News. Ouyahia a déjà été auditionné, il y a deux semaines en tant que témoins dans des affaires liées à des affaires de corruption et de trafic d’influence. Des transferts d’argent importants ont été constatés par la Direction Générale des Impôts (DGI) concernant la société OTEK Consulting de droit algérien basée à Alger vers la société OTEK FZCO de droit Emirati basée à Dubai. Les deux sociétés OTEK en Algérie et à Dubai avaient pour gérants : Lamine OUYAHIA, le fils d’Ahmed OUYAHIA, l’ex premier Ministre et Secrétaire Général du parti du Rassemblement National Démocratique (RND). Des réserves ont été émises par plusieurs agents des impôts auprès de la hiérarchie de la DGI à propos de la société OTEK consulting. Une procédure préliminaire est alors lancée par quelques fonctionnaires de l’administration fiscale consistant en des demandes de compléments d’informations, des sollicitations de présentations de justificatifs, et une série de rejet de demandes de transferts. Cependant, les dossiers d’OTEK Consulting étaient validés par la hiérarchie fiscale pour autoriser le transfert de devises et ce, malgré les avis défavorables que ses propres services émettaient.