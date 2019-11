JUSTICE : Le ministre demande la liste des magistrats grévistes

Le ministère de la Justice a instruit les présidents des Cours et les procureurs généraux d’établir une liste contenant les noms des magistrats en grève n’ayant pas été touchés par le mouvement annuel. Selon Ennahar Online, ladite instruction a été donnée en fin de semaine dernière aux présidents des Cours et aux procureurs généraux, mais n’a été révélée aux médias que samedi 02 novembre 2019, juste après un communiqué menaçant du syndicat national des magistrats (SNM) qui insiste sur l’indépendance de la justice. Le communiqué du SNM marque la persistance des magistrats à poursuivre leur grève jusqu’à la concrétisation de toutes leurs revendications, et met en garde contre toute atteinte à n’importe quel juge. « Toute atteinte à n’importe quel juge, quelle que soit sa situation, attiserait la colère de tous et la position du syndicat serait alors violente quels que soient les risques et conséquences », précise le SNM.