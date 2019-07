JUSTICE : Le maire de Hassi-Messaoud placé en détention préventive

Le président de l’Assemblée populaire communale de Hassi-Messaoud a été placé, mardi, en détention préventive, et dix autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, a appris l’APS du procureur général de la cour de Ouargla. Le président de l’APC de Hassi-Messaoud, un fonctionnaire et neuf membres de la commission d’évaluation des offres ont été auditionnés par le magistrat instructeur du tribunal de Touggourt, qui a placé le premier en détention préventive et les dix autres sous contrôle judiciaire, pour «octroi d’indus avantages», «abus de fonction» et «dilapidation de deniers publics», a précisé Abdelkader Tachouche. Ces décisions de justice ont été prises en vertu des articles 26, 29 et 33 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, a-t-il ajouté.