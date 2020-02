JUSTICE : Le dossier de Ali Ghediri renvoyé au tribunal de Dar El-Beïda

Le dossier du général à la retraite Ali Ghediri a été renvoyé à la section criminelle du tribunal de Dar El-Beïda, et ce après la clôture de l’instruction, indique un de ses avocats, rapporté par le quotidien Liberté. Ensuite, le dossier a été envoyé, hier mercredi au procureur général près de la Cour d’Alger, qui a à son tour, 5 jours pour le renvoyé à la chambre d’accusation qui fixera la date du procès dans un délai de 20 jours, indique la même source. Cela porte à croire que la date du procès sera fixée pour, au plus tard, le début du mois de mars prochain. Pour rappel, Ali Ghediri a été arrêté le 13 juin et accusé de « complicité dans la fourniture, à des agents de pays étrangers, d’informations qui portent atteinte à l’économie nationale », et « atteinte au moral de l’armée ».