JUSTICE : Le DG de la PCH placé en détention provisoire

Le juge d’instruction près le Tribunal de Dar El Beida (Alger) a ordonné le placement du Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Tarek Djaboub, en détention provisoire, pour passation de marchés en violation de la législation, a-t-on appris de source judiciaire. Le juge d’instruction a ordonné, aussi, le placement en détention provisoire pour le même chef d’accusation du directeur des achats Kamel Slimani et du sous-directeur en charge des équipements médicaux, Abdellatif Tali et le placement sous contrôle judiciaire du directeur de la finance et de la comptabilité, Farid Chibane.