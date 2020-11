JUSTICE : L’ancien ministre Amara Benyounes relaxé

L’ancien ministre de l’Industrie et président du parti MPA, Amara Benyounes, devait quitter, hier mardi, la prison. Sa peine a été réduite, à l’occasion du procès en appel d’Ali Haddad, à un an de prison, une peine qu’il a déjà purgé. Le juge près la 6eme chambre criminelle de la Cour d’Alger a rendu, aujourd’hui, son verdict dans l’affaire Amara. Outre Amara Benyounes, le magistrat a réduit aussi les peines des anciens ministres, Youcef Yousfi, Abdelghani Zaâlane, Boudjemâa Talai et Mahdjoub Bedda à une année de prison. Mais ces derniers resteront en détention, au même titre d’ailleurs que les anciens ministres des travaux publics, Amar Ghoul, condamné à 7 ans de prison ferme et Abdelkader Kadi, qui doit purger une peine de trois ans de réclusion. Les anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont vu aussi leurs peines dans cette affaire réduites à 8 ans de prison ferme. Même chose pour le principal accusé, Ali Haddad, dont la peine est ramenée à 12 ans de prison et huit millions de dinars d’amende. En revanche la saisine de ses biens a été annulée. Ses quatre frères, Rebouh, Amar, Mohamed, Sofiane et Meziane ont été, quant à eux, acquittés.