JUSTICE : 4647 détenus candidats à l'examen du Baccalauréat

4.647 détenus se présenteront aux épreuves du Baccalauréat au titre de la session 2020 à travers 44 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale en tant que centres pour les examens officiels, a indiqué le ministère de la Justice jeudi dans un communiqué. Ces épreuves seront organisées par l'Office national des examens et concours (ONEC) et encadrées par les fonctionnaires du secteur de l'Education national conformément à la convention signée entre les ministères de la Justice et de l'Education, A noter qu'un total de 38.231 détenus ont poursuivi leurs études dans les différents cycles d'enseignement, dont 30.377 inscrits pour l'enseignement à distance, 616 dans l'enseignement supérieur et 7.238 poursuivent des cours d'alphabétisation. Les candidats ont suivi des cours de soutien dispensés par 702 enseignants au titre des examens de fin d'année. Outre le nombre des inscrits dans les différents cycles de l'enseignement général, 41.284 détenus suivent une formation professionnelle et artisanale dans 177 spécialités, y compris ceux inscrits pour la session de février 2020, ajoute la même source. De surcroît, le coup d'envoi de cet examen sera donné, le 13 septembre courant, à l'établissement de rééducation et de réinsertion de Berouaguia à Médéa.