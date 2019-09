JUMELAGE ENTRE L’ANEM ET LE FRANÇAIS POLE EMPLOI : Vers l’évaluation du projet

Dans le cadre du suivi du projet de Jumelage Institutionnel lancé en Octobre 2018, entre l’Algérie et la France, au titre du Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association (P3A), l’Agence Nationale de l’Emploi en collaboration avec l’Unité de Gestion du Programme P3A, organise aujourd‘hui mardi 17 Septembre 2019, à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale, le Séminaire mi-parcours de ce projet qui portera sur le taux d’application et les résultats atteints après 12 mois de mise en œuvre. Pour rappel, ce jumelage a été lancé entre l’Agence Nationale de l’Emploi, sous la tutelle du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale et la France l’Etat membre partenaire, représenté par Pôle emploi. 17 activités sont programmées durant les 24 mois de jumelage pour permettre à l’ANEM de renforcer son offre de services, y compris les services à distance mis en place pour les usagers du service public de l’emploi. Ces activités devraient également permettre la consolidation de l’organisation et des outils dont dispose l’ANEM, afin « d’assurer une meilleure capacité d’évolution de ses services, et instaurer la démarche de l’ingénierie de formation comme méthode permettant le développement des compétences du personnel de l’ANEM ».