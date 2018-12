JUGe POUR CBV : Un Algérien condamné à la prison en France

Ayant violemment mis sous pression son compatriote, âgé seulement de 17 ans, un Algérien a été condamné à quatre ans de prison pour avoir agressé un adolescent sur un parking. L’incident eu lieu à Wazemmes, un quartier populaire de la ville de Lille dans le nord de la France. Le prénommé Mohamed Benabed s’est violemment disputé avec le mineur répondant aux initiales A.B dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier. Ce dernier, présenté comme un sans-papiers, s’est présenté d’ailleurs à l’audience avec une cicatrice longiligne traversant une bonne partie de son visage. De la tempe au menton, selon La Voix du Nord. Lors de la violente esclandre, le prévenu a distribué en effet des coups de couteau à la victime. Et il ne s’est pas arrêté là. Après lui avoir tailladé le visage, le trentenaire monte dans sa voiture et fonce sur l’adolescent pour le renverser. Dans sa foule course, Benabed heurte au passage une voiture de luxe. Ce sont deux jeunes femmes qui témoignent de la scène devant les enquêteurs. Au moment des faits, elles étaient sur un balcon.