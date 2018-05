JUGE DANS UNE DEUXIEME AFFAIRE : L’ex-maire de Tissemsilt en détention

Le juge d’instruction près le tribunal de Bordj Bounaâma au nord de Tissemsilt, a engagé en cette fin de semaine une enquête concernant l’implication de l’ex maire de la commune de Tissemsilt dans des manœuvres frauduleuses lors de son mandat et mauvaise gestion. L’enquête a été ouverte suite à une plainte par laquelle, les plaignants avaient dévoilé certains dépassements et autre mauvaise gestion qui pour rappel avaient été traités dans une précédente affaire jugée par la cour de Tissemsilt où l’ex maire avait écopé d’une peine de quatre ans de prison ferme, la décision prise par le magistrat instructeur qui avait ordonné de mettre l’ex maire en détention est venue après moins de dix jours de la décision du gel de son activité en tant que membre et président d’une commission au sein de l’APW actuelle. Le juge d’instruction a aussi entendu, dans le cadre de cette enquête, d’autres responsables, ces derniers ont nié toute implication dans cette affaire d’autant plus que l’ex maire a été jugé précédemment dans une autre affaire liée à la gestion communale et était même condamné par la justice.