JOURNEES ‘’PORTES OUVERTES’’ SUR LA GENDARMERIE NATIONALE : Le wali donne le coup d’envoi à Mostaganem

Hier, le mercredi 12 Juin 2019, le wali, M.Rabehi Mohamed Abdenour a inauguré la manifestation portant sur les journées ‘’portes ouvertes’’ de la gendarmerie nationale qu’organise annuellement le commandement du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, et qui été abritée à la maison de la culture ‘’Ould Abderrahmane Kaki’’. Le chef de l’exécutif accompagné du président de l’Assemblée populaire de wilaya, des autorités civiles et militaires et des représentants de la société civile, après avoir écouté des exposés sur les diverses activités de ce corps d’élite, s’est rendu aux stands où étaient étalés les divers équipements et autres moyens d’exercice. L’objectif de ces portes ouvertes d’une durée de deux jours est une forte aubaine pour les citoyens de connaitre les missions et les activités du groupement de la gendarmerie nationale de prés et de s’informer sur les multiples activités qu’elle assure. Cet évènement permet également de découvrir l’équipement moderne et sophistiqué utilisé dans les différents domaines de ce corps de sécurité. La délégation officielle a passé en revue également les panneaux portant sur les statistiques, les missions assignées dans tous les domaines, notamment la cynotechnique et la lutte contre le phénomène de la criminalité. Des exhibitions de combats et de défenses ont été également organisées avec attaque et exfiltration d’otages y compris la brigade cinéphile. Cette présentation a été vivement saluée par de très forts applaudissements de la part des officiels autant que les citoyens. Elle a permis de faire connaitre la capacité des gendarmes à faire face pour combattre tout ce qui porte atteinte à la sécurité du pays sur tous les plans. La gendarmerie veille à la protection des libertés individuelles et collectives, elle demeure cet agent de la justice et représentant de la force publique. Elle est soumise au respect des lois et le respect des droits fondamentaux des citoyens. Elle est aussi à l’écoute permanente des préoccupations du citoyen et veille à la protection des personnes et des biens et des libertés individuelles et collectives. Notons en ce sens que la wilaya de Mostaganem s’étend sur plus de 120 kilomètres de côte avec de splendides plages , créant une affluence énorme qui dépasse les 10 millions d’estivants venus de tout le pays, et c’est dans ce contexte que la gendarmerie nationale a mis en œuvre un plan spécial de sécurité session estivale 2019 pour veiller au bien être des estivants, en mettant le numéro vert 1055 en ligne pour les citoyens, qui joue à son tour un grand rôle de secours en étant à leur écoute 24h /24 h quel que soit le lieu où ils se trouvent . C’est toujours et grâce à ce même numéro, qu’une brigade d’élite d’intervention parvient à en découdre avec les situations les plus complexes, telle que la prise d’otages ou le démantèlement de groupe terroristes. La gendarmerie nationale a toujours assuré son rôle premier, qui est la prévention et la sécurisation des biens et des personnes avant tout, alors que la répression ne vient qu’en dernier recours lorsqu’il n’y a plus d’autres alternatives .