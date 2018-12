JOURNEES DE SENSIBILISATION POUR LES 2 ROUES : La gendarmerie plaide pour le port du casque

Face à ce phénomène si inquiétant d’accidents de deux roues, la gendarmerie nationale vient de lancer une campagne de sensibilisation, destinée aux motocyclistes , qui demeurent largement impliqués dans la survenue d’accidents et dont certains perdent la vie, en se blessant gravement à la tête . Notons à ce titre que juste la survenue d’une dizaine d’accidents des 2 roues cause fatalement la mort de 2 motocyclistes et des blessures à une autre douzaine ! Les raisons de cette hausse d’accidents causés par les conducteurs de motos, semble être imputé cela à plusieurs facteurs dont principalement : l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non-respect du code de la route et des consignes de sécurité, comme le port d’un casque dont beaucoup ne préfèrent point le porter . A cet effet et pour protéger la vie des citoyens et diminuer le nombre d’accidents, la gendarmerie nationale appelle les conducteurs de motocycles au respect du code de la route, au port du casque et à la prudence. Certes, la moto demeure une forte passion, mais elle peut aussi se transformer en source de danger, surtout si le conducteur ne se protège pas suffisamment en portant un casque et en respectant le code de la route. Certaines de ces motos empruntent allègrement les sens interdits, n’observent ni les stops ni les feux tricolores, effectuent des dépassements dangereux. De nombreux citoyens condamnent ces agissements inacceptables qui se banalisent au grand dam de la population qui les subit en silence. Il est donc très important pour la communauté des utilisateurs de deux roues de redoubler de vigilance sur la route, de garder à l’idée que cette route se partage et d’avoir du fair-play avec les automobilistes.