JOURNEE PORTES OUVERTES A LA CNAS : Haro sur les accidents et les maladies de travail

La Caisse Nationale des Assurances Sociales des travailleurs salariés semble déterminer à remédier aux accidents de travail qui endeuillent de plus en plus les foyers des travailleurs mais aussi portent un grand préjudice financier aux organismes sociaux, à l’entreprise et aux institutions de l’Etat. Dans le but de promouvoir la culture de la sécurité et de santé au travail, l’agence de Mostaganem de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a abrité jeudi des journées portes ouvertes ayant pour thème « Lieux de travail organisés, travailleurs protégés ». Une campagne d’information en direction des travailleurs et des employeurs visant à mettre l’accent sur l’organisation des lieux de travail, comme levier de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, surtout que la plupart des entreprises accusent des manquements, parfois ahurissant, en matière d’organisation, de discipline. Le programme de cette journée a été axé essentiellement sur la sensibilisation et l’information des employeurs, ainsi que des employés, sur l’importance de l’hygiène et de la sécurité. L’évènement auquel un beau monde fut invité pour une meilleure sensibilisation, dont le Secrétaire général de l’UGTA de la wilaya de Mostaganem, le Président de la CCI Dahra, le Directeur de la CCI Dahra, le Directeur de l’Inspection du travail, la Directrice de la Médecine du travail, le Directeur de l’ Anem, le Directeur de l’Ansej, le Directeur de l’Angem, a vu donc décortiqué pas mal de communications ayant eu thématiques liées à l’hygiène, la sécurité, la médecine du travail, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans ce cadre, il a été mis à la disposition des visiteurs des stands d’information et de sensibilisation sur les risques professionnels, notamment en matière des bonnes pratiques à suivre pour une organisation de lieux de travail sains. Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser sur les salariés la menace d’une altération de leur santé qui peut se traduire par une maladie ou un accident de travail. Le haut du palmarès en matière d’accidents du travail revient au secteur du bâtiment qui comptabilise le plus d’accidents de travail mortels. La prévention et la sensibilisation face aux risques professionnels dans le secteur de la construction et du BTPH demeurent faibles dans notre pays. Ces portes-ouvertes ont pour objectifs la mise en place d’une meilleure organisation des lieux de travail, afin d’assurer les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité en entreprises, la diffusion de toute information et bonne pratique indispensable à l’amélioration des attitudes des travailleurs et de permettre aux employeurs de maîtriser les risques liés à l’organisation des lieux de travail et la vulgarisation de la législation et de la réglementation nationale en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Il y a lieu de mentionner ce constat que tout un chacun peut relever d’ailleurs dans la majorité des entreprises publiques et privées, et que dont la CNAS en est bien au fait de par les chiffres qui indiquent également une meilleure prise en charge des conditions de sécurité chez les entreprises étrangères que celles nationales. D’où justement la consécration de tout un thème spécifique à cette carence lors de la journée ‘’portes ouvertes’’, afin de pousser les professionnels mais aussi les employés, à agir en conséquence pour la préservation efficace et durable de la sécurité et la santé des travailleurs.