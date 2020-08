JOURNEE NATIONALE DU MOUDJAHID : Le président inaugure le Cercle du site de l'Armée à Ain Naadja

En effet, à l'entrée du site, le Président Tebboune a été accueilli par le général de corps d'Armée, chef d'Etat-major de l'ANP, Said Chanegriha, accompagné du général d'Armée, Ali Ben Ali, Commandant de la Garde républicaine, du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des Commandants des forces armées, du Commandant de la 1ére Région militaire, de chefs de départements et de directeurs centraux. Après avoir écouté l'hymne national, le Président de la République a reçu les honneurs de la part de différentes compositions des unités de l'ANP et suivi un exposé présenté par le directeur du Service social du MDN, le Général major Dahmani Zerrouk, sur cette structure inaugurée dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du moudjahid (double anniversaire du 20 août 1955 et 1956). Classé trois étoiles, ce Cercle, dont la superficie totale est de 5 hectares, abrite notamment un hôtel de 80 chambres et 5 ailes, deux messes, une salle de conférences, deux salles polyvalentes (500 et 800 places), trois stades, des espaces récréatifs et un théâtre, a fait savoir le Général major Dahmani. Précisant que ce bâtiment est implanté au milieu d’un ensemble de structures, notamment le Commandement des Forces terrestres, l’Hôpital central de l’Armée et un ensemble de cités militaires de quelque 1200 logements, il a rappelé que ce projet s’inscrit dans le cadre d’autres projets réalisés par le MDN dans les différentes Régions militaires et grands axes de déplacements des militaires et cadres de l’Etat. A cette occasion, le Président de la République a déclaré que ce Cercle ainsi que les autres étaient "le minimum à offrir aux officiers et sous-officiers de l'Armée nationale populaire (ANP)", après tous leurs efforts dans la protection des frontières et la défense de l'intégrité du pays. Le Président Tebboune a écrit sur le Registre d’or du Club que cette nouvelle réalisation que "nous inaugurons aujourd’hui est un acquis qui renforce l’édifice de l’Hôpital central de l’Armée, ( ) dont je salue, en cette occasion, les officiers en charge de sa gestion, l’ensemble des staffs médical et paramédical, ainsi que le personnel veillant à la préservation de sa notoriété et son rang de l’une des citadelles de prise en charge sanitaire relevant de l’ANP". "En ces jours bénis de commémoration des Gloires de la Nation et de recueillement devant les sacrifices des Chouhada et Moudjahidine ( ), nous avons en mémoire les images héroïques de l’Armée de libération nationale (ALN), dont la digne héritière ANP est en droit de s’enorgueillir de toutes ses infrastructures et réalisations au service des vaillants enfants d’Algérie affiliés aux institutions militaires", a ajouté M. Tebboune. Et d’ajouter que: "en contrepartie des nobles missions nationales dont ils s’acquittent avec dévouement et abnégation, ils méritent que leurs soient offerts tous les moyens de services et de logistique dans les domaines sanitaire, social et récréatif".