JOURNEE NATIONALE DES PERSONNES AGEES : Lancement d'une campagne de solidarité

Une campagne de solidarité a été lancée au profit des personnes âgées retraitées à travers tout le territoire national, à l’occasion de la Journée nationale des personnes âgées, une initiative qui reflète "le grand intérêt" qu’accorde l’Etat à cette catégorie de la société, a indiqué mardi un communiqué du ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. A cette occasion, des retraités ont bénéficié de fauteuils roulants et de fournitures médicales, a indiqué la même source, soulignant que les retraités "ont besoin d’une attention particulière, ayant voué leur vie au service de l’Algérie". A cet effet, le Directeur général de la Caisse nationale des retraites (CNR), Slimane Melouka a précisé que cet élan de solidarité qui se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine en cours s’inscrivait dans le cadre "des missions d’assistance sociale de la CNR qui a pour objectif d’assurer une prise en charge optimale aux retraités en général et aux personnes âgées en particulier". Cette opération est menée en collaboration entre les organismes placés sous tutelle du secteur que sont la CNR, la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et l’Office national d’appareillage et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), conclut le communiqué.