JOURNEE NATIONALE DE LA PRESSE : Réflexion honore les journalistes

Comme à son accoutumée, la Rédaction du journal Réflexion n’a point oublié d’honorer les journalistes de la presse locale. Une cérémonie a été organisée en leur honneur au siège du quotidien national, et s’est distinguée par la remise de cadeaux symboliques et un large débat entre les journalistes et amis de Réflexion. La cérémonie a débuté par un bref débat sur la situation des journalistes après le hirak du 22 février et sur la liberté d’expression. Elle fut suivie par une allocution du Directeur de publication du journal, qui a d’abord souhaité la bienvenue aux journalistes présents et est revenu sur l’histoire de la journée nationale de la presse. En second, l’un des administrateurs du groupe des amis de Réflexion est intervenu une seconde fois, afin de lancer la distribution de cadeaux symboliques. En clôture, les journalistes ont été invités à un débat sur cette journée particulière et sur la diffusion de l’information en général. Intervenant à ce sujet, le directeur général du journal ‘’Réflexion’’, M.Belhamidéche Belkacem a mis l’accent sur la diffusion de l’information de proximité qui demeure, malheureusement, trop restreinte et ne porte que sur de faits divers déjà relatés par l’opinion publique. Ce dernier a également soulevé le manque de traitement des articles journalistiques par les responsables locaux sur les sujets abordés par la presse. A la fin de la cérémonie, le directeur général de Réflexion félicita de nouveau l’ensemble des journalistes pour leur fête nationale et les invita à prendre une photo en souvenir de cette journée si particulière.