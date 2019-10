JOURNEE NATIONALE DE LA PRESSE : Bensalah appelle les journalistes à assumer leur rôle

Le chef de l'Etat Abdelkader Bensalah a appelé mardi, "les professionnels" des médias " à assumer le rôle qui leur incombe en "cette étape charnière" et "décisive" que traverse le pays. Dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, le 22 octobre de chaque année, le chef de l'Etat a déclaré que "l'histoire de la presse algérienne a toujours été étroitement liée à l'engagement en faveur des grandes causes nationales et aux étapes charnières, voire décisives pour notre pays", soulignant que "la loyauté des journalistes à leur profession, tout au long d'un parcours semé d'embûches et de difficultés et riche en sacrifices, a de tout temps été synonyme de fidélité à la patrie". "Une patrie fédératrice de l'ensemble des Algériennes et Algériens, toutes tendances et obédiences confondues qui, dans les moments difficiles, font montre de tant d'ingéniosité à faire face aux secousses, parfois graves, qu'a eu à vivre l'Algérie", a-t-il soutenu. "Force est de constater que la presse nationale a toujours été le porte-voix de la société, un rôle que la nouvelle génération de journalistes s’attelle à présent à assumer en couronnement des contributions successives de leurs prédécesseurs, tant durant la Glorieuse guerre de libération nationale qu'au lendemain de l'indépendance. Des contributions qui ont constitué ainsi le socle de la scène médiatique nationale avec tout le foisonnement et les développements techniques qui la caractérisent, a-t-il ajouté.