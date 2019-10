JOURNEE NATIONALE DE LA PRESSE A MASCARA : La sureté de wilaya organise une rencontre footballistique

A l’occasion de la journée nationale de la presse, correspondant au 22 Octobre de chaque année, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont organisé, durant l’après-midi du lundi 21/10/2019, une rencontre footballistique à la Salle Omnisports du Complexe de l’Unité Africaine, ayant regroupé l’équipe de la presse locale et celle de la Sureté de wilaya, en présence d’un nombre de cadres de la police. La rencontre s’est déroulée dans un esprit sportif entre les deux équipes, ce qui traduit le lien de partenariat unissant le corps de la Sûreté nationale et la famille médiatique, basé sur le respect mutuel et le souci commun d’éclairer l’opinion publique avec les informations justes, chose susceptible d’ancrer la culture sécuritaire chez le citoyen, lui permettant ainsi de participer effectivement dans l’équation sécuritaire.