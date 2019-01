JOURNEE NATIONALE DE LA COMMUNE : Les maires appelés à s’éloigner de la bureaucratie

Exhortant ces responsables à « être plus proches du citoyen, à le défendre, à le respecter et à lui ouvrir leurs portes pour une relation qui dépasse le cadre conjoncturel », le ministre de l’Intérieur a soutenu que « la participation citoyenne est une école qui doit donner lieu à une génération de reconnaissance non de déni, une génération qui donne plus qu’elle ne demande ». « Les Collectivités locales sont le prolongement naturel des institutions constitutionnelles de l’Etat, un rempart contre lequel s’échouent toutes les vaines tentatives de faire basculer dans le doute, le discrédit et l’aventurisme les aspirations du peuple et d’instrumentaliser ses peines », a affirmé M. Bedoui appelant, dans ce sens, les élus à s’affranchir de la gestion administrative bureaucratique et à sortir des assemblées élues et des administrations pour aller à la rencontre des citoyens, échanger avec eux et les associer aux actions qui les concernent, notamment en ce qui concerne les structures publiques de proximité . M. Bedoui qui a présidé la célébration, sous le haut patronage du président de la République, de la journée nationale de la Commune au siège de la wilaya, sous le thème de « la commune au cœur des mutations », en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, le Wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, des élus locaux et de membres du Parlement. Exhortant ces responsables à « être plus proches du citoyen, à le défendre, à le respecter et à lui ouvrir leurs portes pour une relation qui dépasse le cadre conjoncturel », le ministre de l’Intérieur a soutenu que « la participation citoyenne est une école qui doit donner lieu à une génération de reconnaissance non de déni, une génération qui donne plus qu’elle ne demande ».