JOURNEE NATIONALE DE L'AVOCAT : Le Président appelle à la préservation de l'unité nationale

Dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'avocat (23 mars), lu en son nom par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh, le président de la République a affirmé qu'il est "crucial également de ne pas perdre de vue les enjeux de la conjoncture au vu de la recrudescence des risques et périls qui planent sur de larges pans de nos frontières et auxquelles s'ajoutent la rude concurrence internationale et le conflit des intérêts économiques entre pays forts pour s'accaparer les ressources disponibles sans se soucier des faibles". Il a souligne, dans ce sens, que "ces réalités sont autant de facteurs supplémentaires qui doivent inciter les mêmes enfants de la patrie à la cohésion sociale, à la préservation de l'unité nationale et à l'atténuation des situations de tensions et de partis pris qui sont nuisibles au consensus dont nous avons si besoin en pareille conjoncture". "Il est primordial que l'esprit positif, qui fait prévaloir les intérêts suprêmes du pays au dessus de toute autre considération, doit demeurer le leitmotiv et le levier des différentes forces actives du pays", a ajouté le chef de l'Etat. "Les dispositions prévues par la nouvelle Constitution visant à consolider les composantes de notre identité nationale, que sont l'islam l'arabité et l'amazighité, des composantes indivisibles et indissociables, sont autant de facteurs qui nourrissent cet esprit positif et galvanisent l'énergie des enfants de cette même patrie à œuvrer pour sa promotion et son essor dans le cadre de la paix, de la concorde, de la sécurité et de la prospérité", a assuré le Président Bouteflika.