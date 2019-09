JOURNEE MONDIALE DU TOURISME : Cap sur l’information et la sensibilisation à Mostaganem

Sous le thème «Tourisme et emploi » et, sous le haut patronage de M. le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, la Directrice du Tourisme et de l’Artisanat de la Wilaya de Mostaganem, Mme. Hayet Maâmeri, a profité de l’occasion pour créer un événement de sensibilisation à la communauté, sur l’importance de ce secteur stratégique et sur la nécessité de redorer le blason de Mostaganem : «la perle de la méditerranée». Fêtée tous les ans ,le 27 septembre.de par le monde et dans toutes les wilayas du territoire national, à Mostaganem, cet évènement capital a débuté au niveau du « Park d’attraction et loisirs, Mosta-land » par une journée « portes ouvertes » ,la seconde du genre, visant à sensibiliser sur l’importance du tourisme et à sa valeur du point de vue social, culturel, politique et économique. Dans ce cadre, il a été noté la présence et la participation de responsables et agents des Directions de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem, ainsi que certains organismes et associations comme « Beit Echabab de Kharrouba » et l’ « Association de Camping d’Oran » impliquées directement ou indirectement dans la promotion du Tourisme .A ce titre, l’on peut citer, entre-autres : ceux de la jeunesse et des sports, de l’environnement, de l’éducation, des Tour-operators, établissements de haute gastronomie et des exposants de produits de fabrication artisanale. Interrogée, la responsable du secteur du tourisme a répondu qu’elle est « confiante dans les objectifs ambitieux, les actions menées en ce sens et les bons résultats enregistrés, jusqu’à maintenant. Elle a souligné que la contribution que peut apporter le tourisme au développement durable de Mostaganem est une valeur ajoutée et qu’il reste encore beaucoup à faire. Dans l’après midi, c’est une action de volontariat qui a été entreprise au niveau de l’embouchure du Chéliff, intégrée dans une magnifique (ZET) zone d’extension touristique à caractère « écologie géo-maritime » par excellence. Du vendredi à samedi, un camping de jeunes des Associations précitées, a été installé au niveau de la forêt d’Ain-Nouissy sous le slogan « un bivouac en forêt » en guise de clin d’œil au tourisme écologique à la faveur des potentialités qu’offre la région de Mostaganem. Toujours avec l’association « Beit echabab de Kharrouba » et, bien que les candidats ne sont pas nombreux, la randonnée pédestre programmée a été entamée en cette journée du samedi, à 9 heures du matin, sur un parcours d’environ 5 km à travers la forêt d’Aïn-Noussy .Toujours est-il que cette célébration n’a pas manqué de marquer et de souligner que Mostaganem gagnerait à relever le défi du développement du Tourisme multiforme.