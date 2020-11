JOURNEE MONDIALE DU DIABETE : Le ministre Benbouzid évoque les risques liés au Covid

Le ministre a révélé, lors de son allocution prononcée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète, que le taux de propagation du diabète chez les adultes en Algérie a atteint 14,4%, soit environ 2,8 millions de personnes. Ajoutant ” le diabète de type 2 est un véritable problème de santé dans le monde, car le nombre d’adultes touchés par cette maladie dans le monde est de 520 millions”. Benbouzid a également reconnu que le diabète est une maladie chronique et invalidante, qui expose les familles et les pays à de grands risques. Selon l’OMS, le nombre d’enfants et d’adolescents touchés par le diabète est d’un million, et il est prévu qu’il atteigne 622 millions de cas à l’horizon 2030. Par rapport au Covid-19, le ministre de la Santé, a déclaré que les personnes souffrant de diabète sont plus susceptibles de développer des complications et des formes sévères de Covid-19. Les personnes ayant un système immunitaire affaibli, les personnes âgées de 75 ans et plus et les personnes vivant avec une maladie chronique, comme le diabète, sont considérées comme des personnes à risque. Le fait de vivre avec le diabète n’augmente pas le risque de contracter la COVID-19, mais augmente potentiellement les risques de développer des symptômes sévères et des complications si la COVID-19 est contractée. Les complications les plus communes sont la pneumonie et la détresse respiratoire aigüe. Dans certains cas, la COVID-19 peut mener au décès. Le 14 novembre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du diabète, avec pour objectif de susciter une prise de conscience au sujet de cette maladie chronique. Cette prise de conscience est particulièrement importante dans la Région africaine où plus de la moitié des 19 millions de personnes vivant avec le diabète ignorent qu’ils sont diabétiques. Une personne est dite diabétique lorsque son organisme est incapable de produire suffisamment d’insuline de type 1, ou d’utiliser l’insuline de type 2 produite par le pancréas, ce qui a pour conséquence l’augmentation du taux de sucre dans le sang. Parmi les facteurs de risque du diabète, on peut citer le surpoids, le manque d’exercice physique ou encore la présence d’antécédents familiaux de la maladie. S’il n’est pas traité, le diabète peut entraîner de graves complications, notamment une insuffisance rénale, un accident vasculaire cérébral, une amputation des membres inférieurs, et la cécité.