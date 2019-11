JOURNEE MONDIALE DU DIABETE : Cinq millions d’Algériens sont diabétiques !

Le thème retenu pour la Journée Mondiale du diabète de cette année 2019 est «La famille et le diabète» et à cette occasion l’association des diabétiques d’Alger a marqué l’événement en tirant la sonnette d’alarme sur la consommation élevée du sucre, à travers l’alimentation et les boissons. À cette occasion, Fayçal Ouhadda a avancé des chiffres éloquents, sur les cinq millions de diabétiques recensés. «La célébration de la Journée mondiale du diabète est une occasion pour tirer la sonnette d’alarme surtout sur le taux de sucre contenu dans les jus et les boissons gazeuses, et sur la consommation de sucre (22 kg par an par habitant, alors que la norme mondiale est de 10 kg). Résultats de cette situation, «nous enregistrons chaque année quelque 20 000 nouveaux cas», a-t-il averti. «L’Algérie compte quelque 5 millions de diabétiques, soit près de 15% de la population. Mais le plus inquiétant, ce sont ces diabétiques qui ignorent qu’ils sont porteurs de la maladie parce qu’ils ne s’intéressent pas au dépistage. Le changement des habitudes alimentaires, la malbouffe et la sédentarité favorisent le diabète. Une maladie qui nécessite un traitement à vie». souligne-t-il. «Devant l’ampleur du nombre des nouveaux cas» dira le président de l’Association des diabétiques d’Alger, les producteurs de boissons gazeuses sont appelés «à diminuer les quantités de sucre», et à l’adresse des pouvoirs publics il leur demande «de prendre des mesures rigoureuses» car, explique-t-il, «il y va de la santé des Algériens, dont la majorité ignore qu’elle est porteuse de la maladie» a précisé Fayçal Ouhadda.