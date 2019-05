JOURNEE MONDIALE DE LA PRESSE : L’association des journalistes célèbre l’événement

Cet événement qui a été organisé par l’association des journalistes et correspondants de la wilaya de Mostaganem présidé par M. Benachour Abdelkrim », a connu également l’organisation d’une assemblée générale. En effet, plusieurs journalistes et correspondants des différents organes de la presse publique et privée et du directeur du journal ‘’Réflexion ‘’, M .Belhamideche Belkacem. Ces derniers ont débattu en assemblée générale de plusieurs points purement socio professionnels , notamment en ce qui concerne l’avenir de l’association , la liberté d’expression et son rapport avec les marches pacifiques faire le bilan ,relever les défis en essayant de résoudre les problèmes et les difficultés qui entravent l’activité quotidienne des journalistes et ce, afin d’améliorer leurs conditions professionnelles et sociales , les objectifs à atteindre durant le mandat électif actuel de l’association . La rencontre a été également une occasion, pour les uns et les autres de parler de la liberté d’expression en Algerie, au regard de la situation qui prévaut et les changements attendus par le ‘’Hirak ‘’qui a véritablement libéré les initiatives de toutes les couches de la société. Au cours de ce cérémonial, plusieurs intervenants ont pris la parole afin de féliciter les gens de la corporation pour le travail d’information qu’ils accomplissent. Ils ont mis en évidence l’esprit de collaboration positive qu’apportent les journalistes à la médiatisation de l’activité publique. Ces derniers ont salué vivement les efforts déployés, en vue d’éclairer objectivement l’opinion publique et rapporter à travers leurs écrits les besoins exprimés par les citoyens. Dans ce contexte, le point de la fusion entre les deux associations existantes a été également abordé où la plupart des journalistes présents ont donné leur avis et recommandations portant sur l’écart des conflits en favorisant l’intérêt public. De multiples questions ont été posés : A quoi bon les journalistes disposent ils de deux associations, alors qu’une seule et unique pourrait suffire à prendre en charge les revendications soulevées par la corporation. Notons que la deuxième association ‘’AJM ‘’ a tenu récemment une assemblée générale élective dans le but de faire fusionner les associations, malheureusement plusieurs journalistes n’ont pas reçu l’invitation. En clôture de cet événement, les journalistes présents ont élaboré une feuille de route pour unir les rangs des journalistes dans un avenir proche. Cependant, les présents ont dénoncé également certains comportements de certains journalistes donnant une mauvaise image à la presse de Mostaganem laquelle a connu récemment plusieurs événements successifs bousculant les enjeux médiatiques.