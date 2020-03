JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME : Le Président Tebboune préside une cérémonie

La cérémonie a été marquée par la présence de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, de figures féminines politiques, économiques et médiatiques, de représentantes des mouvements syndicaux et de la société civile ainsi que de moudjahidate. A la même occasion le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé dimanche à Alger, la création d'un prix national dédié à la femme algérienne innovante dans les différents domaines. "J'ai le plaisir d'annoncer, en cette occasion, la création d'un prix national dédié à la femme algérienne innovante et qui sera célébré chaque année pour encourager les femmes algériennes innovantes dans tous les domaines, en reconnaissance à leurs efforts et en valorisation de leurs compétences dans tous les domaines", a indiqué le Président Tebboune dans une allocution à l'occasion d'une cérémonie célébrant la Journée mondiale de la femme. Le chef de l'Etat a, dans ce sens, salué le rôle et la contribution de la femme algérienne dans l'édification de la nouvelle Algérie. Pour rappel, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a présidé, à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, une cérémonie au siège du ministère de la Défense nationale (MDN), en l'honneur des femmes militaires et civiles du ministère. Au cours de cette cérémonie, le général-major Saïd Chengriha a prononcé une allocution dans laquelle il a félicité, tout d'abord, toutes les femmes relevant de l'ANP, mettant en valeur "le rôle primordial qu'a joué, hier et aujourd'hui, la femme algérienne", indique un communiqué du MDN. Il a souligné, à cet égard, que "la lutte de la femme algérienne contre l'oppression ne s'est jamais arrêtée, et son combat pour défendre sa Patrie et son patriotisme est permanent, tout en ravivant la mémoire des grands noms des femmes algériennes libres qui ont façonné l'histoire pour devenir des icônes phares que les générations se racontent". Le général-major Saïd Chengriha a, également, mis en exergue "les sacrifices de la femme algérienne au fil du temps, notamment face au joug de la colonisation française et sa résistance contre le phénomène du terrorisme barbare afin de défendre son honneur, sa religion, sa famille et sa Patrie, en sacrifiant ce qu'elles avaient de plus cher, comme institutrice, étudiante ou journaliste, mais aussi dans tous les secteurs de son travail".