JOURNEE MONDIALE DE LA DOUANE : Le wali honore les douaniers

A l’occasion de la journée mondiale de la douane, correspondant au 26 du mois de Janvier de chaque année, le wali de Mostaganem, M.Rabehi Mohamed Abdenour, en compagnie du président de l’assemblée populaire de wilaya, des autorités civiles et militaires, des parlementaires des deux chambres, a participé à la cérémonie organisée à cet effet, au sein de la direction générale des douanes de Mostaganem, qui a vu également la présence du directeur régional des douanes algériennes. Cet événement festif a vu l’organisation d’une exposition touchant à toutes les activités de la douane à travers la wilaya de Mostaganem, et a été suivi par une cérémonie de passage de grades et de promotion d’officiers et sous officiers de la douane et s’est clos par la remise de cadeaux symboliques des agents douaniers en retraite.