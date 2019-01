JOURNEE MONDIALE DE LA DOUANE : El Bahia abrite les festivités officielles

Chaque année, la douane algérienne, à l’instar de la communauté internationale, célèbre la journée internationale de la Douane. Le thème retenu pour cette édition 2019 a été : ‘’Pour des frontières smart’’. Pour matérialiser ce slogan, l’administration des douanes algériennes a choisi la capitale de l’ouest, Oran, pour les festivités liées à cette journée et ce, au niveau de l’Ecole nationale des douanes à Oran. Une Journée célébrée en présence du directeur régional des douanes algériennes, de Mouloud Chérifi, wali d’Oran, et des autorités sécuritaires locales. Un programme riche et varié a été élaboré et a consisté en :une exhibition de montage et de montage des armes yeux fermés, un défilé au niveau de la cour de l’école , la remise de grades à plusieurs douaniers promus à des rangs supérieurs,la remise de médailles aux associations sportives ayant gagné la compétition de football , remise de cadeaux aux retraités et veuves des membres décédés dans des accrochages lors de leurs nobles missions . Une conférence a été tenue par M. Tlemçani Redouane sur le thème : ‘’Intelligence artificielle et applications douanières’’.