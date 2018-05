JOURNEE INTERNATIONALE POUR VIVRE ENSEMBLE EN PAIX : ‘’Djanet Al Arif‘’ établit un riche programme

Dans le cadre de la journée internationale du vivre ensemble dans la paix coïncidant avec la date du 16 mai, la wilaya de Mostaganem en collaboration avec l'Association de la Fondation « Djanet Al Arif » a établie un riche programme durant tout ce mois afin de développer une culture de vivre ensemble dans la paix. En effet, c'est hier que les festivités autour du vivre ensemble en paix se sont déroulées à Djenet el Arif sis à Sayada Mostaganem. Cette journée a été devancée de quatre jours. Car, l'événement est fixé le 16 du mois, de chaque année. Un programme officiel a été réservé à cette édition mondiale de vivre ensemble en paix. Cet événement est introduit par l’ouverture d’une journée d'étude sur la culture de vivre ensemble dans la paix et la façon d’employer cette culture à travers le patrimoine et la présentation d'une approche sociale et une anthropologie importante sur la culture de vivre ensemble. C'est la paix et la sécurité. La culture repose sur une profondeur de la société algérienne dans différentes civilisations qu’a traversée l’histoire. A cet égard, des ateliers vont être organisés dans divers thèmes: éducation de la paix, intermédiaire social, contentieux en milieu entrepreneurial, et ce, à travers quatre ateliers. Ce riche programme, comprend également plusieurs autres activités , à l’image de celui en coordination avec la Direction de la jeunesse et des sports où le 12 mai de ce mois , une grande marche va être organisée avec la participation d'environ 50 jeunes issus de plusieurs wilayas du pays ,représentant les différentes cultures , dans ce même contexte , une nuit spirituelle sera organisée le 14 mai.